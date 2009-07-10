МВФ рекомендует Совету директоров увеличить транш для Украины

Миссия Международного валютного фонда будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины до 3,3 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров сообщила председатель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Мы сейчас начинаем процесс, который называется процесс предоставления документов Совету исполнительных директоров, мы сформулируем свои рекомендации для руководства МВФ, для исполнительных директоров, чтобы завершить второй пересмотр программы», - сказала она.

По словам Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ, следующий транш планируется предоставить в размере 3,3 млрд. долларов.

Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ заметила, что дискуссия по этому вопросу была долгой и иногда сложной, требовала сложных политических решений.

«Однако мы достигли так называемого согласия на техническом уровне», - отметила она.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. дол. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. дол.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. дол. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша а размере 1,5 млрд. дол. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планировалось, что третий транш должен составить 3,2 млрд. дол., четвертый, – 3,8 млрд. дол.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.