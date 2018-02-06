Предприятие с иностранными инвестициями намерено реализовать на Житомирщине проект по развитию хмелеводства - облсовет

Инвесторы изъявили желание развивать хмелеводство на территории Житомирщины.

Предприятие с иностранными инвестициями намерено внедрять на Житомирщине проект по развитию хмелеводства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского областного совета.

Как отмечается в сообщении, сегодня председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма провел встречу с представителями бизнеса, которые планируют развивать хмелеводство в регионе.

«Акционерное общество с иностранными инвестициями «Киев-Атлантик Украина», которое изъявило желание развивать хмелеводство на территории Житомирщины, заинтересованно в получении 150 га земли под хмельники в Пулинском или Емильчинском или Олевском районах», - сказано в сообщении пресс-службы областного совета.

Как отметил во время встречи в облсовете один из совладельцев указанного общества Дэвид Свири, основным видом продукции, которую производит его компания, является высококачественные комбикорма и витаминные добавки для всех животных.

«Компания специализируется на производстве высококачественной сельскохозяйственной продукции, хранении и переработке сырья, поставляет сельхозпроизводителям технику и средства для ведения хозяйства, выпускает комбикорма и кормовые концентраты. Мы планируем расширять производство и готовы инвестировать средства в развитие хмелеводства на Житомирщине», - сказал он.

Общаясь с представителями бизнеса, Ширма, в свою очередь, отметил, что областная власть заинтересована в инвесторах и будет всесторонне помогать в реализации инвестиционных проектов на Житомирщине.

«Инвестиции в экономику нашего региона является одним из наиболее важных факторов для дальнейшего развития Житомирщины. Мы готовы поддерживать честных и ответственных инвесторов, которые прозрачно работают, создают дополнительные рабочие места, способствуют развитию инфраструктуры, наполняют местные бюджеты. Прежде всего мы заинтересованы именно в тех инвесторах, которые будут вкладывать средства в сельское хозяйство», - подчеркнул Ширма.