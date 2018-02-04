Из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов, больше всего - на Львовщине

ГСЧС также предупреждает, что в воскресенье в связи с метелями в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В ночь на 4 февраля из-за осложнения погодных условий (дождь, снег, налипание мокрого снега) произошло обесточивание 394 населенных пунктов в 7 областях. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, во Львовской области обесточено 220 н.п., Ивано-Франковской – 46 н.п., Закарпатской – 44 н.п., Тернопольской – 43 н.п., Ровенской – 22 н.п., Черниговской – 18 н.п. и Сумской – 1 н. п. ГСЧС также предупреждает, что в воскресенье в связи с метелями в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горах Львовской области также ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень). Читайте такжеНа Волыни 20 населенных пунктов остались без света из-за непогоды Кроме того, 4 февраля на реках бассейна Припяти будут продолжаться подъемы уровней воды на 0,1-0,5 м. В связи ожидаемыми осадками на реках карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды. Вследствие переувлажнения почвы в отдельных местах возможны оползни.

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