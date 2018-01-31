На Харьковщине судили учителя, ударившего школьника головой о стену

Мужчина решил с помощью физической силы "успокоить" непослушного ученика.

В Харьковской области учитель пытался успокоить ученика, ударяя его головой об стену. Нарушителю Купянский горрайонный суд вынес приговор.

По данным суда, днем 7 ноября 2017 года мужчина, который на тот момент работал учителем истории в Грушовской общеобразовательной школе в Купянском районе, во время урока сделал ученику шестого класса замечание, а когда тот не отреагировал, схватил его за ухо, подвел к шкафу и ударил головой об него, передает Depo.Харьков.

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После этого мужчина отвел школьника в угол, схватил за затылок и еще дважды ударил головой о стену. В результате мальчик получил ушибы и синяки, что является легкими телесными повреждениями. Уже 14 ноября обвиняемый был уволен из школы.

Суд признал экс-учителя виновным в совершении нарушения по ст.125 ч.1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 150 часов общественных работ.