В Днепре из-за ДТП умерла молодая вдова бойца АТО

Женщина умерла в результате травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии, у нее остался маленький ребенок.

Вчера в больнице Днепра из-за ДТП умерла Екатерина Мандрик - молодая вдова бойца АТО Виталия Мандрыка.

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, женщина умерла в результате травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.

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"23 февраля 2018 года будет уже три года, когда при проведении спецоперации в Мариуполе от рук российских диверсантов погиб офицер спецподразделения «Сокол» Виталий Мандрык. Молодой человек, которому бы еще жить и жить. Вчера в больницы Днепра в результате травм полученных в дорожно-транспортном происшествии умерла его жена Екатерина Мандрык. Осталась маленькая Диана Мандрык", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный, двое ранены.