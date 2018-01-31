В Днепре из-за ДТП умерла молодая вдова бойца АТО

11:55, 31 января 2018
Общество
2276 0
Маленький ребенок остался сиротой / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, женщина умерла в результате травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.

Читайте такжеЧтобы помнили: матерям и женам бойцов, не вернувшихся с войны, вручили "Книгу памяти" (видео)

"23 февраля 2018 года будет уже три года, когда при проведении спецоперации в Мариуполе от рук российских диверсантов погиб офицер спецподразделения «Сокол» Виталий Мандрык. Молодой человек, которому бы еще жить и жить. Вчера в больницы Днепра в результате травм полученных в дорожно-транспортном происшествии умерла его жена Екатерина Мандрык. Осталась маленькая Диана Мандрык", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за обстрелов боевиков погиб украинский военный, двое ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Днепре умерла вдова бойца АТО#погибла молодая вдова бойца АТО