"Мрия" - украинский самолет, а не российский: 7-летний украинец нашел ошибку в Британской энциклопедии (видео)

В одном из материалов Британской энциклопедии самый большой самолет в мире "Мрия" Ан-225 назвали российским, а не украинским.

7-летний Захар Лисковой, который живет с родителями в США, нашел ошибку в Британской энциклопедии - в книге самолет "Мрия" назвали российским. Захар записал эмоциональное видеообращение к издательству с надеждой, что там исправят ошибку.

Мальчик рассказал, что любит брать с собой в путешествие Британскую энциклопедию. Однажды, читая ее, он увидел, что самый большой самолет в мире - Ан-225 "Мрия" - издание назвало российским, говорится в материале Голоса Америки.

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"Да, самолет Ан-225 "Мрия" действительно самый большой в мире. Но он украинский, а не российский. Я уверен, что книга издана многотысячным тиражом. И уже сотни тысяч детей и взрослых прочитали этот ложный факт. Я обращаюсь к редакторам и издателям энциклопедии. Поддержите меня. Мы, как читатели, заслуживаем правдивые факты", - сказал в видеообращении Захар.

Также он добавил, что его семья живет в США, однако он родился в Украине, и его родители - украинцы. Поэтому исправить ошибку важно как для его семьи, так и для всей Украины.