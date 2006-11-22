В США скончался Роберт Олтман (фото)

Лауреат премии "Оскар" Роберт Олтман скончался на 82-ом году жизни в одной из клиник Лос-Анджелеса, передает AP, ссылаясь на продюсеров покойного.

Олтман пять раз номинировался на премию американской киноакадемии как режиссер фильмов "Военно-полевой госпиталь" ("M-A-S-H"), "Игрок", "Короткие истории", "Нэшвилль" и "Госфорд-парк", но получил ее лишь в 2006 году "за заслуги перед кинематографом".

В октябре 2006 года Олтман объявил о своем намерении снять полнометражный кинофильм, в основе которого документальная лента 1997 года "Hands on a Hard Body". Фильм был посвящен прошедшему в то время в Техасе своеобразному соревнованию. Всем участникам предлагалось стать рядом с автомобилем Nissan Hardbody, положив на него руку. Стоять нужно было столько, сколько позволяли силы. Последний, чья рука осталась на грузовике, получал его бесплатно.

Как сообщалось, Олтман вел переговоры с Билли Бобом Торнтоном и Хилари Суонк об их участии в проекте. Сценарий был поручен Стивену Харригану. Режиссер намеревался начать съемки в январе 2007 года. Бюджет фильма должен был составить около 10 миллионов долларов.

Лента.ру