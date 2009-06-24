На энергетическом рынке Украины может появиться британская компания

Вопросы развития сотрудничества в нефтегазовой сфере обсудили во время встречи Уполномоченный Президента Украины по вопросам международной энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ и представители британской компании Mott MacDonald.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

В сообщении отмечается, что, в частности, речь шла о перспективах предоставления компанией консалтинговых услуг на энергетическом рынке Украины, проведения маркетинговых исследований по повышению технологической состоятельности нефтеперерабатывающей и газотранспортной инфраструктуры Украины. Стороны высказались за целесообразность углубленного изучения экспертами Mott MacDonald экономических и технических возможностей модернизации действующих или строительства нового нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Украине, перспектив рынков сбыта нефтепродуктов, которые должны соответствовать европейским стандартам, а также содействие со стороны компании привлечению иностранных инвестиций в эти проекты.

Также во время встречи Б.СОКОЛОВСКИЙ озвучил позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который настаивает на том, что украинская власть должна стать ключевым игроком на внутреннем рынке нефтепродуктов и гарантировать надежность и практическую диверсификацию поставок нефти. По его словам, Президент неоднократно ставил задачу перед правительством оздоровить украинскую нефтеперерабатывающую отрасль, создать прозрачные и конкурентные правила на рынке нефтепродуктов, чтобы не допустить спекулятивного, спонтанного роста цен на бензин, который в очередной раз повторяется.

Во время встречи представители компании выразили готовность продолжить сотрудничество с Украиной в газовой сфере, в том числе в содействии привлечению инвестиций в модернизацию газотранспортной системы Украины в соответствии с Совместным заявлениям от 23 марта 2009 года, подписанным в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, 22 мая 2008 года в рамках Киевского энергетического саммита компания Mott MacDonald представила результаты маркетингового исследования, которое проводила для ОАО «Укртранснафта» во исполнение Указа Президента Украины №1186/2007 «О подготовке и проведении Саммита по вопросам энергетической безопасности». Исследования компании подтвердили экономическую целесообразность создания в Украине современного высокотехнологического нефтеперерабатывающего комплекса и использования нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме.