В Кировограде во время репетиции едва не рухнул муздрамтеатр

Вчера работники Управления МЧС эвакуировали коллектив Кировоградского музыкально-драматичного театра им. Марка Кропивницкого во время репетиции из-за сообщения об угрозе разрушения балкона в зрительном зале.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС в Кировоградской области.

Около 12:30 в оперативно-диспетчерскую службу управления поступила информация от администратора театра о том, что в здании возникли вертикальные трещины в несущей стене и, как следствие, произошло проседание конструкций балкона, расположенного над зрительным залом.

Срочно были эвакуированы 73 человека персонала. Размеры повреждения устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. На место происшествия привлекалось 6 единиц техники и 24 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений города.

На 26 июня запланировано внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, аварийное состояние, опасное для зрителей, стало причиной запрещения эксплуатации с 1 мая 2009 года помещения Кировоградского академического музыкально-драматичного театра им. М.Кропивницкого. На сегодняшний день коллектив театра не прекращает репетиций.

Предварительная смета капитального ремонта здания театра составляет более 40 млн. грн.

19 июня депутаты Кировоградского областного совета на сессии приняли обращение к Кабинету Министров Украины с просьбой предусмотреть целевую субвенцию из госбюджета в сумме 15,5 млн. грн. на первоочередной ремонт муздрамтеатра.

На сегодняшний день в помещении театра выявлены деформации металлического каркаса сценической части, разрушение карнизов, наличие вертикальных и горизонтальных трещин, которые влияют на несущую способность фундаментов и стен и могут привести к разрушению здания. Специалисты территориального управления Госгорпромнадзора Украины в Кировоградской области признали угрозу обрушения стен и перекрытия здания.