Тимошенко ждут на Львовщине

25 июня премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО ожидают во Львовской области с рабочей поездкой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, прибытие Ю.ТИМОШЕНКО во Львов запланировано на 12.00.

Во Львове премьер ознакомится с ходом строительства и реконструкции к Евро-2012 аэропорта и стадиона.

Также планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО подпишет соглашение о социально-экономическом развитии Львовской области между ОГА и Кабинетом министров.

Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с профессорско-преподавательским составом и студентами Национального университета «Львовская политехника».

Планируется двухчасовое выступление Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире на Львовском телевидении.