Тимошенко ждут на Львовщине
05:28, 24 июня 2009Общество
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(программа рабочей поездки)
25 июня премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО ожидают во Львовской области с рабочей поездкой.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, прибытие Ю.ТИМОШЕНКО во Львов запланировано на 12.00.
Во Львове премьер ознакомится с ходом строительства и реконструкции к Евро-2012 аэропорта и стадиона.
Также планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО подпишет соглашение о социально-экономическом развитии Львовской области между ОГА и Кабинетом министров.
Ю.ТИМОШЕНКО планирует встретиться с профессорско-преподавательским составом и студентами Национального университета «Львовская политехника».
Планируется двухчасовое выступление Ю.ТИМОШЕНКО в прямом эфире на Львовском телевидении.
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