Сторож застрелил 17-летнего вора

В Днепродзержинске сторож частного предприятия застрелил 17-летнего вора.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управление Министерства внутренних дел в Днепропетровской области.

По данным милиции, в ночь на вторник на территорию одного из частных предприятий Днепродзержинска через забор проникли четверо неизвестных, которые, сломав двери одного из боксов, пытались совершить кражу продуктов питания.

В это время грабителей заметил 48-летний сторож предприятия и попытался пресечь действия злоумышленников, сделав из ружья один выстрел вверх и два выстрела в сторону грабителей. Смертельное огнестрельное ранение грудной клетки получил 17-летний участник кражи. Еще одного 20-летнего злоумышленника сторож задержал, говорится в сообщении ЦОС.

Следственный отдел Заводского райотдела милиции Днепродзержинска возбудил уголовное дело по факту преднамеренного убийства по ст. 115 ч. 1 Уголовного кодекса Украины. Сторож предприятия задержан.