Рождество во Львове: по городу прошел традиционный Марш звездочетов (фото, видео)

Сегодня, 8 января, по центру Львова прошли участники традиционного XII Рождественского фестиваля «Вспышка Рождественской звезды», сообщает пресс-служба городского совета.

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В этом году праздник Рождества объединил два большие рождественские фестивали во Львове: III Международный рождественский фестиваль и XII фестиваль «Вспышка Рождественской звезды».

Главным символом фестиваля является звезда «Героическая», созданная из предметов военной амуниции по проекту «Военно-полевой арт» Павла Роутера. Звезду XII Рождественского фестиваля «Вспышка Рождественской звезды» торжественно несли воины АТО, сообщают в городском совете.

В шествии приняли участие творческие коллективы из Республики Польша, Республики Беларусь, Республики Турция и Словацкой Республики, львовяне и гости города.