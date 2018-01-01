За безопасностью во время факельного марша в Киеве следят около 100 правоохранителей

Безопасность во время факельного марша по случаю 109-летия со дня рождения проводника Организации Украинских националистов Степана Бандеры, который проходит в центре Киева, обеспечивают около 100 правоохранителей.

Как сообщается на странице Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, сбор участников мероприятия состоялся в парке имени Тараса Шевченко, откуда колонна отправилась к Майдану Незалежности.

«Сопровождение колонны осуществляют около сотни правоохранителей, в частности работники полиции диалога. Полиция сопровождает участников и следит за порядком, чтобы не допустить никаких провокаций и нарушений», - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что, по предварительным данным, к маршу присоединились несколько сотен человек.

Как сообщал УНИАН, в Киеве проходит факельный марш по случаю годовщины со дня рождения Бандеры. Как передает корреспондент УНИАН, в нем принимают участие более тысячи сторонников политической партии «Всеукраинское объединение «Свобода», национально-освободительного движения «Правый сектор», партии «Национальный корпус» и других националистических организаций.

Участники акции собрались в парке Шевченко, откуда отправились по центральным улицам столицы к Майдану Незалежности, где планируют провести вече.

По данным МВД, сегодня, 1 января, в 20 регионах Украины запланировано проведение 54 массовых мероприятий по случаю годовщины со дня рождения Бандеры, в которых примут участие более 8400 человек. В охране порядка будут задействованы почти 2 тысячи правоохранителей.