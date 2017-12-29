В Днепре в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт
13:47, 29 декабря 2017Общество
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Всю ночь по городу будут курсировать трамваи, троллейбусы и маршрутки.
Такой же график планируется и в рождественскую ночь / Фото УНИАН
В Днепре в новогоднюю ночь будет работать общественный транспорт.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского совета.
В частности, с 22.00 до 6.30 будут курсировать трамваи на 8 маршрутах - №№ 9,11,12,14,15,16,19.
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Также будут работать до 7.00 1 января 5 троллейбусных маршрутов - №№ 1,2,7,12,20.
Маршрутные такси будут задействованы на 4 маршрутах до 5 часов утра - №№36,64,51,153.
Такой же график работы общественного транспорта планируется в рождественскую ночь.
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