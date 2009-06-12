В Донецкой области долги по зарплате угольщикам составляют около 300 млн.

В Донецкой области в настоящее время задолженность по выплате заработной платы работникам угольной промышленности составляет почти 300 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Говоря о погашении в области задолженности по зарплатам, он сказал: «Основная сумма долга была на угледобывающих предприятиях, но там погасили долги, хотя они и остаются. Теперь эта сумма плавающая, но не определяющая – угольщикам должны около 300 млн. грн.».