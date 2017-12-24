На госпредприятии "Документ" рассказали, когда закончится "паспортный коллапс" (видео)
00:28, 24 декабря 2017
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Там обещают, что коллапс закончится до весны.
В госпредприятии "Документ" рассказали, когда закончится паспортный коллапс. Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Там обещают, что коллапс закончится до весны. Именно "Документ" уже более полугода украинцы штурмуют в надежде получить биометрические паспорта.
Задержки по выдаче документов достигают до нескольких месяцев, и главная причина - полиграфкомбинат "Украина", который печатает паспорта, и не справляется с объемами. В январе же 2018 года их здесь обещают печатать вдвое быстрее.
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