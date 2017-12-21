ONUKA: музыки вне политики не бывает, если ты не поешь про трусы на пляже

Известная украинская артистка, фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко считает, что музыки вне политики не бывает. В интервью журналу "Фокус" Ната подчеркнула, что "музыка - это месседж".

Читайте такжеКто хочет усмотреть измену, увидит ее везде: ONUKA прокомментировала скандал с саудтреком к российскому фильму

"Если ты поешь про трусы на пляже, твоя музыка вне политики. Но мне кажется, что искусство - это рупор. Я же не дура, которая делает вид, что ничего не происходит в стране", - отметила она. Жижченко напомнила, что у ее мужа - Евгения Филатова, который также является продюсером ONUKA, - семья из Донецка.

"В его папу граната чуть не попала, когда он был в магазине. Я не могу закрывать на это глаза", - добавила певица. По словам Наты, она "не хочет превращаться в человека, который на каждом углу кричит о своем патриотизме". "Это не мое. Но молчать я не буду, потому что меня это волнует. И если есть возможность высказываться в песнях, я ее использую", - резюмировала ONUKA.

Напомним, недавно ONUKA презентовала новый инструментальный живой альбом, в записи которого принял участие Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНІ).