Президент не имеет права критиковать экономические действия правительства

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Украины не имеет права критиковать экономические действия правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, комментируя по просьбе журналистов критические заявления Президента в адрес правительства.

«Президент не имеет права на какую-либо критику. Он действующий Президент, он имеет право только на работу и на то, чтобы служить Украине. Критиковать он сможет, когда в оппозицию пойдет, а сейчас он должен работать и брать на себя ответственность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также подчеркнула, что все критические заявления Президента, касающиеся дефолта, неоплаты за газ и так далее, практически не подтвердились.

«Президент уже заявлял публично о невыплате пенсий, он заявлял публично о невыплате зарплат, он публично рвал на себе рубашку и кричал, что не уплачены долги за газ. На сегодняшний день вы видите, что все это просто банальная неправда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как почеркнула премьер, когда Президент увидел, что проблемы успешно решаются, в частности, касающиеся поставок газа, он решил вмешаться в процесс для того, чтобы оглашать позитивные результаты.

«Я не против этого. Я думаю, что Президент обязан работать, а не критиковать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.