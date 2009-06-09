В Госкомстате назвали продукты, которые подешевели

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,3% в мае 2009 года, по сравнению с апрелем т.г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Больше всего - на 6,5-3,1% - подорожали сахар, мясо птицы и овощи. На 1,2-0,2% выросли в цене безалкогольные напитки, масло, фрукты, хлеб и хлебопродукты.

В то же время существенно - на 12,6% - подешевели яйца. Кроме того, на 2,7-0,2% снизились цены на молоко и молочные продукты, животные жиры, масло, рыбу и продукты из рыбы, говядину и свинину.

Также подешевели компьютеры, телефонное оборудование, аудио- и видеотехника, фотоаппараты, бытовая техника на 1,5%-0,6%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,1%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,9%, что в основном связано с подорожанием санаторно-курортных и амбулаторных услуг соответственно на 2,3% и 1,3%.

Рост цен на транспорт в целом на 1,1%, в первую очередь, предопределен подорожанием топлива и масел на 2,5%. В то же время на 2,3% снизилась стоимость авиационных перевозок.

В сфере связи состоялся рост тарифов на 1,8%, вызванный повышением абонентной платы за пользование телефоном на 7,9%.