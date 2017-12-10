Люди не могут получать украинскую и российскую пенсии одновременно – Тука

Между Российской Федерацией и Украиной есть договор о невозможности получения двойных пенсий, в рамках которого граждане не могут одновременно получать российскую и украинскую пенсии.

Об этом написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в чате на «Главреде», отвечая на вопрос о справедливости пенсионных выплат пенсионным «туристам» из Крыма и зоны АТО, постоянно не проживающим в Украине.

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«Выплаты, которые люди получают на оккупированных территориях – это не пенсия. Между РФ и Украиной есть договор о невозможности двойных пенсий - если люди получают российскую пенсию, то не могут получать украинскую - и наоборот», - написал Тука.

По его словам, далеко не все живущие на оккупированных территориях получают материальную помощь из РФ.

«Кроме того, пенсия - это не государственные обязательства и не соцвыплаты. Это деньги, которые человек откладывал всю жизнь в Пенсионный фонд, и всеми международными нормами признано, что пенсия является имуществом человека и никто не может лишить человека права собственности на его имущество», - добавил Тука.

Кроме того, он отметил, что пенсионные деньги возвращаются в Украину, так как на них покупаются украинские товары.

«К сожалению, пока нет возможности организовать продажу украинских товаров на линии разграничения. На чем, между прочим, настаивают все международные партнеры Украины», - подчеркнул замминистра.

Как сообщал УНИАН, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на конец ноября составило 1 млн 494 тыс. 806 человека.