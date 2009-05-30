МВФ и Всемирный банк призывают Украину к решительным действиям

Украина должна решительно перейти к внедрению стратегии реабилитации банковского сектора, разработанной украинскими органами власти при поддержке международных финансовых учреждений.

Об этом заявили председатель миссии Международного валютного фонда в Украине, заместитель директора Европейского департамента МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ и директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 19 (747) 30 мая - 5 июня 2009 г.).

Они отметили, что эта стратегия предусматривает реализацию государственной программы рекапитализации системных банков и начало реструктуризации коммерческих банков, не являющихся системными, но страдающих от острой нехватки ликвидности и капитала, которую не могут пополнить их владельцы.

«Сейчас пришло время решительно перейти к внедрению этой стратегии. Промедление привело бы к дальнейшим потерям активов и увеличению расходов для государства», - подчеркнули Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ и М.РАЙЗЕР.

При этом эксперты добавили, что «стабилизация депозитов в мае 2009 года пока создает благоприятную ситуацию и повышает шансы на успех. Решающее значение будут иметь также последовательность и настойчивость. Следует избегать контрпродуктивных шагов, таких как недавний запрет отчуждать имущество, находящееся в залоге по кредиту».