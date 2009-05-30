Шведы пришлют Украине подарок в честь 300-летия Полтавской битвы

Военный музей Стокгольма передаст Украине памятник шведскому королю Карлу XII.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Андрей БАРАНОВ.

По его словам, такой подарок Швеция сделала Полтаве в честь 300-летия Полтавской битвы. Памятник будет доставлен в Украину 17 июня авиарейсом "Стокгольм-Киев".

Высота барельефа - 100 см, вес - около 100 кг, для него также необходим постамент-основание.

Вице-губернатор не уточнил место установления барельефа, так как этот вопрос будет еще рассматриваться руководством области и города.

Напомним, в начале 2008 года горисполком Полтавы объявил конкурс на разработку эскиза памятнику королю Швеции Карлу XII. Его планировалось установить на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы".

Позже Полтава отказалась устанавливать памятник Карлу XII, и было принято решение памятник шведскому королю Карлу XII установить вблизи пгт. Светлогорское Кобеляцкого района.

Справка УНИАН. Полтавская битва - крупнейшее сражение Северной войны между войсками Царства Русского под командованием Петра I и шведской армией Карла XII. Состоялась утром 27 июня (8 июля) 1709 года в 6 верстах от города Полтава. Решительная победа русской армии привела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господству Швеции как главной военной силы в Европе.