Бейонсе назвали самой высокооплачиваемой исполнительницей года

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых женщин в музыке по итогам 2017 год.

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Рейтинг возглавила американская певица Бейонсе Ноулз. По данным издания, она заработала $105 млн. На втором месте оказалась Адель, заработавшая $69 млн. Тройку лидеров замкнула Тейлор Свифт с $44 млн.

В топ-10 оказались Селин Дион, Дженнифер Лопез, Рианна, Бритни Спирс, Долли Партон, Барбара Стрейзанд и Кэтти Перри.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, журнал Forbes опубликовал список самых дорогих звезд до 30 лет.