В Симферополе задержали крымскотатарского активиста Руслана Белялова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Эмиль Курбединов.

«Активиста «Крымской солидарности» Белялова Руслана (Алимдара) задержали по дороге возле авторынка в Симферополе», - говорится в сообщении.

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В то же время сам Белялов сообщил следующее: «Я задержан в Симферополе! Основания задержания - моё авто каким-то чудом стало двойником!!! Хотят увезти меня в полицию, я отказался!!! Адвокат Лиля Гемиджи едит ко мне!».

Кто именно задержал активиста, он не сообщил.

Как сообщал УНИАН, российский суд собирается осудить украинского журналиста Сущенко на 20 лет. Уголовное дело в отношении журналиста было возбуждено по статье «шпионаж».