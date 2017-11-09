В Житомире утвердили резолюцию о развитии кадрового потенциала области

В Житомире сегодня представители власти и работодатели подписали резолюцию о развитии кадрового потенциала области. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, по итогам первого областного карьерного форума «Образование. Работа. Перспектива» сегодня, 9 ноября, в Житомирской ОГА представители власти и работодатели подписали совместную резолюцию для развития кадрового потенциала области.

Заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута, председатель облсовета Владимир Ширма, директор Житомирского областного центра занятости Галина Коренная и глава представительского органа работодателей области Сергей Бутенко утвердили указанную резолюцию.

Согласно документу, карьерный форум на Житомирщине будет функционировать на постоянной основе. Среди прочего, в области вводится активный диалог между властью, работодателями, профсоюзами, учебными заведениями и общинами. Резолюция также предусматривает, что в области будет обеспечен качественный подбор претендентов на заявленные вакансии.

Кроме этого, в регионе будут проводить информационно-разъяснительную работу с жителями области и безработными и профориентационную - с учениками и студентами. К тому же, резолюция предусматривает создание в вузах области карьерных центров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире впервые проходит карьерный форум, который собрал представителей власти, образования, работодателей, профессиональных союзов и общественности.