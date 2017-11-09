В Харькове мужчина открыл газ и угрожал взорвать многоэтажку

В Харькове мужчина из окна собственной квартиры бросил сигнальную ракету. Когда на место приехали полицейские, мужчина заперся в квартире, открыл газ и стал угрожать, что взорвет дом.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области, жильцов дома полицейские эвакуировали. Со слов жены, злоумышленник злоупотребляет спиртным и наркотическими средствами.

«Сотрудники Управления «КОРД» принудительно открыли дверь квартиры, где забаррикадировался преступник, и задержали его», - говорится в сообщении.

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В квартире мужчины полицейские обнаружили 4 шприца с жидкостью бурого цвета, около килограмма семян мака, три бутылки с жидкостью с характерным запахом ацетона. Возле дома эксперты взрыво-технического управления события изъяли корпус «РСП 30» и обугленные металлические элементы.

Преступнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.