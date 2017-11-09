В Авдеевке местные дети снимают настоящее кино (видео)

Группа артистов ездит по зоне АТО и учит молодежь снимать фильмы. Проект начинался как волонтерский, впрочем, сейчас поддержкой киношников заинтересовалось американское посольство.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Группа волонтеров вместе с детьми с нуля снимают фильм за 10 дней. Сейчас здесь идут съемки фэнтези про инопланетян, которые сообщили местному мальчику, что тот имеет силу - силу закончить войну.