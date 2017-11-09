В КГГА ворвались около 100 протестующих из-за "замороженного" строительства (видео)

В КГГА ворвались около 100 протестующих с требованием возобновить строительство.

Об этом сообщает корреспондент телеканала "Прямой".

Сообщается, что люди вложились в строительство, а компания не продолжает его. То есть жилье "заморожено" более чем два года.

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Протестующие прорвали охрану в здание КГГА, и сейчас с пластиковыми бутылками скандируют и требуют от руководства мэрии решить проблему. Во время прорыва кому-то стало плохо и вызвали «скорую».

Чиновники КГГА вышли к недовольным гражданам, которые эмоционально высказывали недовольство нерешенностью ситуации.

«На сегодняшний день в повестке дня ходатайство по вашему вопросу стоит», – заверил один из чиновников, который вышел к людям.