В Донецке запретили курить и распивать спиртное

Сегодня сессия Донецкого горсовета признала 23 зоны города "свободными от курения и распития спиртных напитков".

Как передает корреспондент УНИАН, сессия приняла решение "Об определении мест, свободных от курения и распития спиртных напитков на территории г. Донецка", в соответствии с которым на 23-х улицах, бульварах, площадях, скверах, парках, территориях у исполкомов, а также территориях всех объектов здравоохранения, учебных заведений, дошкольных заведений, детских, игровых и спортивных внутри дворовых площадки жилых кварталов запрещается курить и употреблять спиртные напитки.

За это решение проголосовали 59 депутатов горсовета.

В запрещенных для курения и распития спиртного местах будут установлены "предупреждающие таблички".

Также в соответствии с решением сессии горуправлению милиции поручено обеспечить "маршруты патрулирования с целью пресечения курения и распития спиртных напитков" в запрещенных местах.