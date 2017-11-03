В Днепре умер известный журналист
19:51, 03 ноября 2017Общество
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Борис Брагинский попал в реанимацию несколько дней назад, в пятницу его сердце остановилось.
Причиной смерти стал инсульт / facebook.com/borys.bragynskyi
3 ноября в Днепре скончался известный журналист Борис Брагинский. Он попал в реанимацию несколько дней назад, в пятницу его сердце остановилось. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на родных журналиста.
Причиной смерти стал инсульт.
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Борис Брагинский — известный днепропетровский журналист, автор многочисленных резонансных публикаций. Долгое время работал главным редактором днепропетровского выпуска «Комсомольская правда в Украине» и «Газеты по-днепровски».
Ранее сообщалось, что в России скончался актер Дмитрий Марьянов, известный по фильму "День радио".
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