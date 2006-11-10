Решение Януковича встревожило послов США, Германии и Нидерландов

Введение квотирования зерна противоречит стремлению Украины стать членом Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Украине Райхард ШЕФЕРС и Чрезвычайный и Полномочный Посол Нидерландов в Украине Рон КЕЛЛЕР вчера на совместной пресс-конференции.

В частности, Р.ШЕФЕРС сообщил, что встревожен подобным решением правительства Украины и считает, что для введения ограничений на экспорт зерна не было оснований. При этом он отметил, что даже если бы была необходимость в таком шаге, прежде нужно было провести консультации и, возможно, определить переходный период.

Он подчеркнул, что правительство Украины, аргументируя свое решение, заявляло о необходимости обеспечения достаточных внутренних запасов зерна и сохранения низких цен на хлебобулочные изделия. В то же время, ограничения экспорта коснулись в основном фуражного зерна.

Р.ШЕФЕРС отметил, что компании (зернотрейдеры) инвестировали в украинскую экономику значительные объемы средств, но с введением ограничений на экспорт зерна их доверие может быть подорвано.

Со своей стороны, В.ТЕЙЛОР сказал, что полностью согласен с немецким коллегой и считает, что правительство Украины могло урегулировать ситуацию на зерновом рынке и рыночными методами.

Он также отметил, что на сегодня так и не удалось получить достоверной информации об объемах запасов зерна в украинских зернохранилищах, и соответственно, оценить оправданность введения квот на экспорт зерна. При этом В.ТЕЙЛОР отметил, что пока такую информацию будут искать, зернотрейдеры будут нести убытки в огромных размерах, а инвестиционный климат в Украине будет ухудшаться, «и инвесторы будут задумываться о целесообразности инвестирования в Украину».

Посол Нидерландов в Украине Р.КЕЛЛЕР подчеркнул, что введение вышеуказанных ограничений затрагивает интересы не только зернотрейдеров, но и оказывает негативное влияние на бизнес-климат в Украине в целом.

Отвечая на вопросы журналистов о вероятности введения против Украины санкций в связи с квотированием экспорта украинского зерна, посол США сказал: «Насколько я знаю, на сегодня речь не идет о каких-либо санкциях».

Отвечая на вопрос о влиянии введенных Украиной ограничений на процесс ее вступления в ВТО, Р.ШЕФЕРС сообщил, что данный вопрос не касается правил вступления в ВТО и тем самым напрямую влиять на вхождение Украины в данную организацию не может. Однако он добавил, что до принятия Украины в ВТО пройдет немало переговоров, и решение правительства Украины по экспорту зерна «окажет на них совсем не позитивное влияние», тем более что убедительных аргументов в пользу введения квотирования зерна Украина так и не предоставила.

В свою очередь Р.КЕЛЛЕР подчеркнул, что заявление о том, что данный шаг принят во избежание повышения цен на хлеб внутри государства, является не убедительным, так как урожай 2005 года был меньше урожая текущего года.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности отзыва подписи из двухстороннего соглашения, подписанного в рамках программы вступления Украины в ВТО одной из стран (США, Германия и Нидерланды), В.ТЕЙЛОР отметил, что США не собирается этого делать, так как двухстороннее соглашение с Украиной было детально проработано и обсуждено.

Что касается убытков, которые несут иностранные компании, работающие на зерновом рынке Украины, в связи с введением ограничений зерна, посол США сообщил, что, например, компания CARGIL только за октябрь потеряла около 10 млн. долл. Кроме того, компании несут убытки за простой судов в Одесском порту. Так, один день простоя обходится в 35 тыс. долл.

По словам Р.ШЕФЕРСА, немецкие компании, которые работают в украинском аграрном секторе, несут большие убытки, которые измеряются “десятками миллионов долларов и с каждым днем увеличиваются”.

Посол Нидерландов сказал, что компании его страны несут убытки в таких же больших размерах, как немецкие или американские, и при этом добавил, что убытки это не главное, а главное, что Украина может потерять доверие инвесторов, которые надеются, что политика правительства будет «если не стабильной, то, по крайней мере, предсказуемой».

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины постановлением от 28 сентября 2006 г. №1364 ввел лицензирование экспорта зерна.

11 октября Кабинет Министров принял постановление о квотировании экспорта зерновых. До 31 декабря 2006 г. экспортные квоты установлены в объеме: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин) - 400 тыс. тонн, ячмень - 600 тыс. тонн, кукуруза - 100 тыс. тонн, рожь - 3 тыс. тонн.

Группа крупнейших зернотрейдеров, которые входят в Украинскую зерновую ассоциацию, подала в Хозяйственный суд г. Киева исковое заявление к Кабинету Министров Украины о признании незаконными и об отмене постановлений Кабмина о лицензировании и квотировании экспорта зерна.

Хозяйственный суд Киева 31 октября приостановил действие постановления Кабинета Министров Украины от 11 октября 2006 года о введении квотирования экспорта зерна до конца текущего года. На днях Хозсуд Киева отменил свое определение от 31 октября.

По данным на 31 октября, Министерство экономики Украины полностью распределило квоты на экспорт 600 тыс. тонн ячменя и 400 тыс. тонн пшеницы.

По приблизительным подсчетам Украинской аграрной конфедерации, убытки зернотрейдеров от введения лицензирования и квотирования экспорта зерна в настоящее время достигают около 2 млрд. грн.