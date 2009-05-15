СБУ установила 18 мест захоронений казненных в НКВД

Служба безопасности Украины установила и обнародует имена 14 191 жертвы политических репрессий, захороненных в Быковне под Киевом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Пресс-служба сообщает, что сегодня в рамках государственных мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий, который будет отмечаться 17 мая, состоялись общественные слушания “Трагедия Быковни: как это было”.

В слушаниях приняли участие сотрудник Отраслевого государственного архива СБУ, профессор Василий ДАНИЛЕНКО, старший научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Олег БАЖАН, председатель Киевского областного общества “Мемориал” Роман КРУЦИК.

Служба безопасности Украины на данный момент установила фамилии 14 191 человека, которым были вынесены приговоры в Киеве и которые захоронены в Быковне, о чем найдены документальные архивные подтверждения. “Мы утверждаем, что выбор места под массовые захоронения в Быковне – не случайность, а предусмотренное и спланированное действие», - отметил В.ДАНИЛЕНКО.

По информации СБУ, в 1936 году в Быковне был создан спецобъект, который строго охранялся НКВД, а уже 20 марта 1937 года президиумом Киевского городского совета в 2 часа ночи было принято тайное постановление об отводе и отграничении земли для специальных потребностей. Эта земля стала местом захоронений для расстрелянных в Киеве по решению судов и внесудебных органов. Приговоры выполнялись в подвалах помещения Киевского областного управления НКВД (сейчас там Украинский институт национальной памяти, ул. Липская, 16), откуда тела ночью отвозили в Быковню. Перед советско-немецкой войной арестованных уничтожали непосредственно возле вырытых в лесу ям.

Как отмечается в сообщении, СБУ рассекречивает и обнародует для широкой общественности документы о других местах по всей Украине, где системно и целенаправленно уничтожали участников освободительного движения и неугодных коммунистической власти. Как свидетельствуют архивные документы, при тоталитарном режиме эти места сознательно и тщательно маскировали, имена жертв засекречивали, исполнителей репрессий, чтобы скрыть масштабы преступлений, часто уничтожали “в следующей партии”.

Сегодня установлено 18 таких мест захоронений жертв массовых политических репрессий 1937-1941 гг. В частности, это место, где впоследствии был построен Центральный универмаг в Хмельницком, парк культуры и отдыха в Виннице, 9-й километр Запорожского шоссе, центральное городское кладбище в Сумах.

«Эти места тщательно скрывали: там возводили режимные объекты КГБ, разворачивали строительные площадки, на глубине 2,5 м захоронения заливали бетоном или же местность разравнивали бульдозерами и высаживали деревья. В Харькове такое место охранялось и значилось как захоронение немецких дезертиров и больных инфекционными болезнями (тиф), чтобы люди боялись даже приближаться туда”, – рассказал В.ДАНИЛЕНКО.

«Для установления истинных масштабов репрессий необходимо, кроме документов ОГА СБУ, рассекретить и обнародовать также материалы работы нескольких правительственных комиссий и следственной группы прокуратуры УССР, которые занимались расследованием Быковнянской трагедии в 1970-80-е годы”, - считает О.БАЖАН.

Чествование памяти жертв коммунистических репрессий началось по инициативе общественности Киева. “Необходимо сделать следующий важный шаг – должным образом обустроить Мемориальный заповедник “Быковнянские могилы”, которому нужна постоянная государственная поддержка” - подчеркнул Р.КРУЦИК.