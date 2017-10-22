В Ивано-Франковске в детском саду отравились пятеро детей

В Ивано-Франковске в детском саду отравились 7 человек, из них пятеро детей. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, по состоянию на 12:00 22 октября в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести» госпитализированы семь человек, среди которых пятеро детей – воспитанников ДОУ №30 «Ласточка».

Двое взрослых - работники этого же заведения.

Читайте такжеВ военно-морском лицее Одессы отравились ученики

Специалисты городского управления Госпродпотребслужбы провели эпидрасследование, обследование пищеблока, отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась пища, для лабораторного исследования.

"Причины заболевания будут установлены после окончания расследования и проведения соответствующих лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

Городской департамент образования обязали приостановить работу детского сада до установления причин заболевания.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове 12 человек отравились, поев в ресторане "Панська чарка".