В Ивано-Франковске в детском саду отравились пятеро детей
Также отравились двое взрослых - работники этого же заведения.
В Ивано-Франковске в детском саду отравились 7 человек, из них пятеро детей. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, по состоянию на 12:00 22 октября в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести» госпитализированы семь человек, среди которых пятеро детей – воспитанников ДОУ №30 «Ласточка».
Двое взрослых - работники этого же заведения.
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Специалисты городского управления Госпродпотребслужбы провели эпидрасследование, обследование пищеблока, отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась пища, для лабораторного исследования.
"Причины заболевания будут установлены после окончания расследования и проведения соответствующих лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
Городской департамент образования обязали приостановить работу детского сада до установления причин заболевания.
Как сообщал УНИАН, ранее во Львове 12 человек отравились, поев в ресторане "Панська чарка".