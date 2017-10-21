В Чернигове начался фестиваль "Славянские театральные встречи"

В Чернигове вчера вечером торжественно открылся XXV Международный фестиваль "Славянские театральные встречи", который традиционно проходит в областном музыкально-драматическом театре имени Тараса Шевченко.

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Как передает корреспондент УНИАН, юбилейный фестиваль продлится до 27 октября.

Участие в фестивале примут 10 театров из Украины, Беларуси и Польши.

Первый фестивальный вечер собрал в черниговском театре аншлаг.

Открыл фестиваль Национальный академический театр имени Ивана Франко. Гости представили черниговской публике спектакль по произведению Э.М.Ремарка "Три товарища", в которой главную мужскую роль исполнил министр культуры Украины Евгений Нищук.

Фестиваль "Славянские театральные встречи" основан в 1991 году по инициативе директора Черниговского музыкально-драматического театра имени Шевченко Елены Латыш. Лозунг театрального форума - "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".