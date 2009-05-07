На завтра Киеву обещают до 20° тепла и небольшой дождь

8 мая по прогнозам синоптиков в западных и северных областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на севере местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, ночью в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 3-8°, днем 16-21° тепла; в Карпатах ночью заморозки 0-3°, температура днем 6-11° тепла.

На остальной территории будет облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

В Киевской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 3-8°, днем 16-21°. По Киеву температура ночью 6-8°, днем 18-20°.

7 мая температура воды в Днепре возле Киева - 14°.