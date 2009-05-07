Среди полицейских, которым досталось от Луценко, - женщина

Выясняются новые подробности инцидента при участии украинского министра внутренних дел Юрия Луценко в аэропорту Франкфурта. Немецкая полиция заявляет, что в результате стычки с Луценко пострадали четверо правоохранителей.

«В результате стычки с Луценко пострадали четверо наших коллег – трое мужчин и одна женщина», - сказал «Немецкой волне» спикер франкфуртской полиции Юрген Линкер. Двое сотрудников правоохранительных органов получили ссадины и царапины и до сих пор находятся на больничном. Еще двое полицейских получили более легкие травмы, сообщил спикер полиции.

В полиции Франкфурта заявляют, что до сих пор к ним не поступало официальных запросов со стороны МИД или дипломатических учреждений относительно обстоятельств инцидента при участии украинского министра. Однако если такой запрос от внешнеполитического ведомства поступит, полиция в установленном порядке предоставит протокол с места событий. «Закон обязывает государственные органы обмениваться информацией», - отметил Линкер.

Другие детали инцидента при участии Луценко немецкие стражи порядка не приводят, ссылаясь на дипломатический статус министра. Однако в полиции отмечают, что передадут протокол в прокуратуру

Напомним, президент Ющенко дал поручение провести расследование инцидента. МИД уже сообщил, что взялся выполнять это поручение.