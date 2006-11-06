В Секретариате Президента ожидают двузначную инфляцию по вине правительства

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК прогнозирует, что уровень инфляции в Украине до конца года будет составлять 11%.

Об этом он сказал сегодня в прямом эфире «1+1».

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО еще в сентябре этого года говорил о необходимости правительства обратить внимание на инфляционные процессы. «К сожалению, случилось именно так, как прогнозировал Президент и Секретариат Президента», - сказал он, объяснив, что речь идет о том, что инфляционная динамика сегодня практически аналогична 2004 году.

«Мы уже точно не будем иметь однозначную инфляцию – однозначная инфляция это до 10% - эти вещи будут иметь непосредственное влияние на показатели текущего года и прогнозы 2007 года», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что от этого будет страдать, в первую очередь, макроэкономическая стабильность государства и бюджет. «В случае, если инфляция будет около 11%, а мы сегодня так прогнозируем на конец текущего года», соответственно в следующем году уже не может быть и речи о 7,5% инфляции (цифра, заложенная в бюджете на 2007 год – УНИАН). А следовательно, сказал он, необходимо увеличивать доходы населения, компенсируя инфляционный фактор.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что Нацбанк не несет ответственности за эту инфляцию, поскольку она не является монетарной.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, инфляция связана с действиями правительства, в частности, с переговорами об установлении цены на газ. Рост цены на газ имеет непосредственное влияние на инфляционные процессы и на довольно негативные цифры инфляции на следующий год.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре этого года составила 2,6%, в январе-октябре - 8,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 11,4-11,6%.

При формировании госбюджета на 2006 год Кабинет Министров выходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.