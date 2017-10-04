"Ему выдавали медали за боевые действия на Донбассе" - брат плененного в Сирии россиянина рассказал о его боевом прошлом

Роман Цуркану, брат плененного в Сирии российского военного, подтвердил, что его брат Григорий Цуркану воевал на Ближнем Востоке в составе так называемой «Частной военной компании Вагнера», и рассказал подробности о «сирийской командировке» своего брата и о его участии в войне на востоке Украины в интервью радио Свобода.

Читайте такжеРодителям захваченного в плен в Сирии россиянина ФСБ приказала "не поднимать шум"Роман Цуркану рассказал, что его брат уехал в Сирию наемником, за деньги. "Государство содержит частную армию, ЧВК «Вагнер». Это они. Он уже там в 12-м году воевал", - говорит мужчина и добавляет, что ему не известно, какие задачи он там выполнял.

Мужина говорит, что его брат поехал в Сирию за деньги. "Там если и есть контракт, то его никто не видит, где он хранится, никто не знает. Они подписывают там [документ] о неразглашении. Единственное, знаю, что там они описывают все заранее: что медали и деньги вернут родственникам [в случае смерти], и все", - говорит он. Но добавляет, что не знает сколько зарабатывал брат.

Также Роман Цуркану рассказал об участии своего брата в войне на Донбассе. "Знаю, что он куда-то ездил, ему регулярно выдавали медали за боевые действия на Донбассе. Туда он ездил дважды. В 2014 году", - рассказывает мужчина.

"Брат мне говорил, там (на Донбассе – ред.) тысячи наших ребят погибло", - вспоминает Цуркану. "Я не знаю, какие там у него выходы были. Им предлагали в группу какого-то спеца ГРУ как командира. Потом он заходил непосредственно, сами «ЛНРовци» приглашали, «руководство» «ЛНР». А потом их оттуда выдворили. Я даже не знаю, как сказать... это все грязно. Там ФСБ деньгами занимается, отмыванием, там крышует бандитов. Это просто грязь полная", - говорит он.