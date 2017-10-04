В Житомире пройдет выставка работ заслуженного художника Украины Бориса Портного
На выставке будут представлены работы из коллекции Житомирского краеведческого музея.
Житомирянам покажут выставку работ земляка, Заслуженного художника Украины Бориса Портного, которая посвящена 80-летию со дня рождения художника.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, в 11.00 6 октября в помещении Житомирского областного краеведческого музея состоится открытие выставки художника.
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«В день открытия вход на выставку – бесплатный»,- сказано в сообщении.
Выставка будет работать до 6 января 2018 года. На выставке будут представлены работы из коллекции Житомирского краеведческого музея.
Справка УНИАН. Портной Борис Яковлевич (родился 8 октября 1937 г. в с. Шаровка, Хмельницкая область – умер 25 апреля 2006 г. в г. Житомир) - живописец и график. Плодотворно работал в области монументального искусства.
С 1963 года – участник областных, республиканских, всесоюзных выставок. В 1967 году стал лауреатом областной премии им. М. Шпака. В 1973 году – окончил художественно–графический факультет Одесского педагогического института им. К. Ушинского. В 1982 году была проведена первая персональная выставка художника в выставочном зале Союза художников м. Житомира. С 1983 – член Союза художников Украины. В 2001 году стал Заслуженным художником Украины.
В 1987 г. – участник международного пленэра в Польше. 1988 – участник VI международного пленера «Человек и природа – 88» (Ужгород – Венгрия – Чехословакия)
1995, 1997, 2000, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012 – персональные выставки в Житомире. 2000 – персональная выставка, г. Нант ( Франция ). 2001 – персональная выставка, г. Киев.