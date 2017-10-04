В Житомире пройдет выставка работ заслуженного художника Украины Бориса Портного

Житомирянам покажут выставку работ земляка, Заслуженного художника Украины Бориса Портного, которая посвящена 80-летию со дня рождения художника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в 11.00 6 октября в помещении Житомирского областного краеведческого музея состоится открытие выставки художника.

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«В день открытия вход на выставку – бесплатный»,- сказано в сообщении.

Выставка будет работать до 6 января 2018 года. На выставке будут представлены работы из коллекции Житомирского краеведческого музея.

Справка УНИАН. Портной Борис Яковлевич (родился 8 октября 1937 г. в с. Шаровка, Хмельницкая область – умер 25 апреля 2006 г. в г. Житомир) - живописец и график. Плодотворно работал в области монументального искусства.

С 1963 года – участник областных, республиканских, всесоюзных выставок. В 1967 году стал лауреатом областной премии им. М. Шпака. В 1973 году – окончил художественно–графический факультет Одесского педагогического института им. К. Ушинского. В 1982 году была проведена первая персональная выставка художника в выставочном зале Союза художников м. Житомира. С 1983 – член Союза художников Украины. В 2001 году стал Заслуженным художником Украины.

В 1987 г. – участник международного пленэра в Польше. 1988 – участник VI международного пленера «Человек и природа – 88» (Ужгород – Венгрия – Чехословакия)

1995, 1997, 2000, 2003, 2006, 2007, 2011, 2012 – персональные выставки в Житомире. 2000 – персональная выставка, г. Нант ( Франция ). 2001 – персональная выставка, г. Киев.