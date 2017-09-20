В Минздраве призвали украинцев начинать поиски семейных врачей

Украинцы уже сейчас могут начинать поиски семейных врачей. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на пресс-конференции по случаю запуска электронной системы здравоохранения в тестовую эксплуатацию, передает "112 Украина".

"Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей. Хотя система запускается с 1 января, мы все не сможем за один день или даже за месяц найти своих врачей. Обращайтесь к врачам уже сейчас, они уже могут зайти в систему и начать подписывать с вами декларацию", - сказала она.

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Как сообщалось, 8 июня депутаты приняли в первом чтении законопроект о медреформе. В законопроекте предусмотрено бесплатное оказание экстренной медицинской помощи, первичной и паллиативной. В отношении других медицинских услуг предлагается применить совместную оплату клиента и государства. Перечень услуг, лекарств и тарифы еще не установлены, над этим должна работать так называемая Нацслужба здоровья.