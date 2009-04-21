Министр: задолженность по зарплате растет в частном секторе

Задолженность предприятий по выплате заработной платы по состоянию на 10 апреля т.г. составила почти 800 млн. грн. Основные должники – предприятия Министерства промышленной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА сегодня во время брифинга.

По ее словам, наибольшая задолженность по зарплате зафиксирована в Донецке, Киеве и в Харьковской области.

Долги на экономически активных частных предприятиях по состоянию на 10 апреля 2009 г. составляли 490,7 млн. грн., а общая сумма задолженности перед работниками частного сектора – более 1 млрд. грн., что составляет 70% всей задолженности по заработной плате.

Министр отметила, что в целом задолженность по зарплате на государственных предприятиях снижается, однако увеличивается – в частном секторе.