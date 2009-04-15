Успенский собор в Харькове передали в собственность УПЦ МП

Один из старейших храмов Слобожанщины – Успенский собор – передан Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, распоряжения о передаче здания Успенского собора Управлению Харьковской епархии УПЦ МП вручил владыке Ануфрию председатель Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ.

Во время приема, который прошел в облгосадминистрации, А.АВАКОВ отметил, что в канун Светлого Воскресенья Христова, в год, когда Харьковская епархия Украинской православной церкви будет отмечать 210-ю годовщину своего основания, для него является большой честью подписать распоряжение о передаче в собственность епархии Успенского собора.

История этого Собора неразрывно связана с историей Харьковской епархии. Построенный в 1646 г., отстроенный после пожара в 1870 году, Собор с 1846 по 1930 год был кафедральным.

«Сегодня, возобновляя историческую справедливость по отношению к ущемленным правам Церкви со стороны коммунистического режима, Украинское государство продолжает курс реального обеспечения свободы совести», – сказал А.АВАКОВ.

Он отметил, что духовно-этическое возрождение общества, гражданское спокойствие, конструктивное сотрудничество Церкви и государства, всех социальных и политических институтов – это именно те предпосылки, которые смогут заложить основы настоящего национального и духовного возрождения, стать гарантией дальнейшего роста доверия народа к государству, авторитета и уважения к нему со стороны мирового сообщества. Политика руководства облгосадминистрации в деликатной сфере государственно-конфессиональных отношений направлена на преодоление тоталитарно-атеистического наследия, укрепление плодотворного сотрудничества Церкви и государства, что является гарантией реализации благородной миссии Церкви в духовном обновлении украинского общества.

Госкомитет Украины по делам национальностей и религий, характеризуя религиозную ситуацию в Украине, относит Харьковскую область к стабильным областям, где не фиксируется фактов нарушения законодательства в сфере свободы совести со стороны религиозных организаций, должностных лиц государственных и правоохранительных органов. «Без преувеличения, огромная заслуга в этом принадлежит той мудрой политике, которую проводит правящий архиерей Харьковской епархии митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим», - сказал губернатор.

А.АВАКОВ выразил надежду, что нынешнее событие будет способствовать дальнейшей многогранной плодотворной деятельности Харьковской епархии, гармонизации взаимоотношений Церкви и государства, утверждению демократических форм сотрудничества на благо украинского народа и Украины.

В свою очередь владыка Ануфрий от имени митрополита Никодима поблагодарил А.АВАКОВА за решение многолетнего вопроса о возвращении Успенского собора церкви. «Это историческое событие не только для нашей епархии, но и для всей страны» - подчеркнул владыка Ануфрий.

Как ранее сообщал УНИАН, за право получить в пользование Успенский храм в Харькове на протяжении всех лет независимости продолжалась борьба между разными конфессиями Украинской православной церкви. В частности, с начала 90-х годов на храм претендовала Харьковско-Полтавская епархия Украинской автокефальной православной церкви. Эта епархия неоднократно обращалось к руководителям Украины с просьбой о передаче Успенского собора УАПЦ для использования в качестве кафедрального, поскольку УПЦ МП в Харькове имеет свой отдельный кафедральный собор, и большинство храмов, в частности, в центре города принадлежат Харьковской епархии УПЦ МП.

В Успенском соборе при советской власти несколько десятилетий назад был обустроен органный зал Харьковской филармонии, в котором до сих пор проходят концерты.