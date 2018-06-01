Посол Японии преподал Бубке урок украинского

Вот еще один повод в эти промозглые деньки с нетерпением ждать весны. С сегодняшнего дня в Национальном ботаническом саду имени Гришко, что на Печерске, стало втрое больше сакур. Если раньше здесь было всего пятнадцать деревьев этого вида (черемуха мелкопильчатая, Prunus serrulata ), то теперь их сорок пять. И одну из них посадил корреспондент УНИАН, а несколько других никто иной, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Муцуо Мабучи.

Идея увеличить количество сакур возникла у руководства одного из банков, руководителем которого является легендарный атлет, неоднократный чемпион мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка. Высадку деревьев приурочили к дням украинской культуры, проходящим в Японии с октября до конца декабря. А вообще о сакурах в ботсаду мечтал еще один из его директоров Леонид Рубцов, легендарный ландшафтный дизайнер, которого здесь вспоминают самыми теплыми словами. Он-то и сделал здесь горный сад, где сегодня были высажены новые деревья. Характерно, что саженцы уникального сорта сакуры “Канзас” были привезены в Украину не из Страны Восходящего Солнца, а из бельгийского питомника “Альберт”.

Японский посол поразил тем, что оставил свой автомобиль возле входа в сад, а до места акции двигался пешком. Затем Муцуо Мабучи стал говорить приветственные слова. Это, наверное, были слова, какие обычно говорят все японские послы при высадке сакур на чужой земле. Но главное, что говорил он их по-украински. Посол сбивался, ошибался, но с упорством самурая продолжал говорить по-украински. Труднее всего ему давалось произношение, хотя синтаксис был почти безупречен. Было заметно, что его выступление – не заготовка, а осмысленная речь. Это было тем более трогательно слушать, что сам организатор праздника Сергей Бубка, президент Национального олимпийского комитета, Герой Украины, на родном языке ни слова так и не вымолвил в приветственном слове.

После церемониальных поклонов началась собственно высадка японских деревьев бельгийского происхождения на украинской земле. Дипломат и спортсмен взялись за лопаты и принялись работать. Сотрудники ботанического сада бросили клич:

- Кто из представителей прессы хочет высадить сакуру, присоединяйтесь. Рядом есть таблички, на которых вы напишите название вашего СМИ, свое имя и фамилию. Оставьте запись, все потом будет запечатлено в специальной стеле.

Журналисты ринулись увековечивать свои СМИ. Я по такому случаю тоже взял одно дерево, вставил в ямку, осторжно забросал его землей, полил и подписал: «Антон Зикора, УНИАН». Говорят, зацветет в мае, перед тем, как распустится сирень. А еще сказали, что цветочки униановская сакура пустит раньше, чем листья. На это стоит посмотреть.

Антон Зикора