Из Украины выдворили криминального авторитета "Профессора" (видео)

Сотрудники полиции Киева задержали и выдворили в Турцию очередного "вора в законе". Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко в Facebook.

Согласно его сообщению, преступник в криминальном мире он имел прозвище "Профессор" и «пытался организовывать и контролировать молодых преступников, которые "специализировались бы" на угонах, квартирных кражах и кражах из автомобилей».

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Следующие три года ему запрещен въезд в Украину.

Как сообщал УНИАН ранее, в Киевской области задержали и повторно выдворили с территории Украины неоднократно судимого гражданина Грузии Георгия Чантурію по кличке "Гия". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

«Преступная деятельность неоднократно судимого гражданина Грузии Георгия Чантурия Джемаловича и его пребывания на территории Украины представляет угрозу общественной безопасности жителей нашей страны. Сотрудники Управления уголовного розыска областной полиции провели комплекс оперативных мероприятий, повторно обнаружили нелегала на Киевщине с поддельными документами и сегодня депортировали», - сообщили в пресс-службе.