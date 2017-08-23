В центре Житомира открыли памятный знак Героям Небесной Сотни

22:09, 23 августа 2017
Общество
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Участие в открытии памятного знака приняли семьи погибших героев.

Триптих изготовлен из кортенової стали / Фото УНИАН

Сегодня в 21:00 в центре Житомира на площади Королева торжественно открыли памятный знак Героям Небесной Сотни.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии памятного знака приняли семьи погибших героев, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, председатель облсовета Владимир Ширма, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, житомиряне, общественность, духовенство.

Мероприятие прошло в рамках празднования государственных праздников Украины / Фото УНИАН

Несмотря на небольшой дождь, житомиряне пришли на торжества по случаю открытия памятного знака Героям Небесной Сотни в вышиванках.

Мероприятие прошло в рамках празднования государственных праздников Украины – Дня Государственного Флага и Дня независимости.

Также после открытия знака на фасаде Житомирской ОГА и облсовета сегодня впервые зажгли символическую сине-желтую подсветку.

Как прозвучало на мероприятии, памятный знак Героям Небесной Сотни – это композиция, которая состоит из прозрачной скульптуры человека, идущего вперед и триптихе, и ночью будет подсвечиваться. Также осуществлено благоустройство территории вокруг памятного знака. Триптих изготовлен из кортенової стали – так называемого «вечного» металла.

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