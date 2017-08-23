В центре Житомира открыли памятный знак Героям Небесной Сотни

Сегодня в 21:00 в центре Житомира на площади Королева торжественно открыли памятный знак Героям Небесной Сотни.

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Как передает корреспондент УНИАН, участие в открытии памятного знака приняли семьи погибших героев, вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич, председатель облсовета Владимир Ширма, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, житомиряне, общественность, духовенство.

Несмотря на небольшой дождь, житомиряне пришли на торжества по случаю открытия памятного знака Героям Небесной Сотни в вышиванках.

Мероприятие прошло в рамках празднования государственных праздников Украины – Дня Государственного Флага и Дня независимости.

Также после открытия знака на фасаде Житомирской ОГА и облсовета сегодня впервые зажгли символическую сине-желтую подсветку.

Как прозвучало на мероприятии, памятный знак Героям Небесной Сотни – это композиция, которая состоит из прозрачной скульптуры человека, идущего вперед и триптихе, и ночью будет подсвечиваться. Также осуществлено благоустройство территории вокруг памятного знака. Триптих изготовлен из кортенової стали – так называемого «вечного» металла.