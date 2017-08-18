Больше половины читателей УНИАН считают Россию причастной к слухам об украинских двигателях для ракет в КНДР – опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 32% наших читателей считают, что на самом деле Россия сама поставляла двигатели для ракет КНДР, а потом решила подставить украинскую сторону.

Еще 25% наших читателей также усматривают российский след в истории о якобы связи Украины с ракетной программой Ким Чен Ына и считают этот материал спланированным фейком.

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При этом 25% респондентов ответили, что испытывают гордость за ракеты производства украинского предприятия «Южмаш», а 9% поинтересовались, когда уже такие ракеты попадут на вооружение украинской армии.

Еще 9% опрошенных все же допускают, что украинские ракетные двигатели могли попасть в КНДР, но такие соглашения были заключены еще во времена Януковича.

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2017 года американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода "Южмаш".

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В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов тут же заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режима Северной Кореи, и заявил, что вероятно это заявление имеет российское происхождения с целью дискредитации Украины.

На самом "Южмаше" также опровергли это заявление.

При этом эксперт Майкл Иллман, на чьи данные ссылались в материале, на следующий день и сам написал в своем Twitter, что имелось в виду, что "Южмаш" мог быть только одним из возможных источников поставок, так же как и Россия.