Как вы относитесь к слухам о поставках украинских двигателей для ракет в КНДР? – опрос УНИАН

Второй день не прекращаются разговоры вокруг материала The New York Times, в котором сообщалось, что двигатели производства украинского предприятия "Южмаш" могли быть использованы КНДР в своей ракетной программе.

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В связи с этим УНИАН решил узнать мнение своих читателей, как они относятся к таким слухам?

Как сообщал УНИАН, 14 августа 2017 года американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода "Южмаш".

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В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов тут же заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режима Северной Кореи, и заявил, что вероятно это заявление имеет российское происхождения с целью дискредитации Украины.

На самом "Южмаше" опровергли это заявление.

При этом эксперт Майкл Иллман, на чьи данные ссылались в материале, на следующий день и сам написал в своем Twitter, что имелось в виду, что "Южмаш" мог быть только одним из возможных источников поставок, так же как и Россия.