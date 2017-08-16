В Польше задержали 21 украинца за нарушение правил пребывания, их депортируют

В Польше в течение 12 и 13 августа задержали 21 гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

В частности, 18 украинцев были задержаны в Силезском воеводстве, еще три - в городе Ополе.

Читайте такжеИз Чехии депортируют большую группу нелегальных работников-украинцев

"У 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, однако они отличались от заявленных при получении визы. Еще у пятерых были просрочены сроки пребывания в Шенгенской зоне", - говорится в сообщении.

В связи с нарушением иностранцами законодательства Польши было открыто административное производство, по итогам которого принято решение о депортации 21 гражданина Украины.