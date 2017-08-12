В оккупированном Крыму начальник изолятора ударил украинца Балуха - адвокат

Начальник ИВС в крымском поселке Раздольное применил силу к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Он пытался провести незаконные действия в отношении Владимира, а именно ударил, оскорблял нецензурной бранью, унижал по национальному признаку. Все это зафиксировано на видео в ИВС", - заявил адвокат Балуха.

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Правозащитник подал заявления о противоправных действиях начальника ИВС в полицию. По его информации, в целом все остальные сотрудники изолятора стараются придерживаться норм закона, а начальник позволяет себе хамство и нарушения законов.

Как сообщал УНИАН, Раздольненский суд аннексированного Крыма 4 августа вынес приговор украинскому активисту Владимиру Балуху - 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тыс. руб.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района аннексированного Крыма. Обыски проводились в течение четырех часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита украинца настаивает, что все эти предметы ему подбросили. Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене его дома табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

В августе этого года Украинский Хельсинский союз по правам человека уже подал две жалобы в Европейский суд насчет незаконного лишения свободы и проведения обысков в доме украинца Владимира Балуха.