Хип-хопу 44 года: Google выпустил Doodle, позволяющий создать собственный трек

11:41, 11 августа 2017
Общество
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При помощи Doodle пользователи могут сами стать диджеями, выбрать пластинки и создать свой микс.

Сегодня хип-хопу исполняется 44 года / скриншот Google

Сегодня поклонники по всему миру празднуют 44-летие хип-хопа. По такому случаю Google выпустил Doodle, рассказывающий историю появления этого музыкального направления. О хип-хопе пользователям поисковика рассказывает американский рэпер Fab 5 Freddy.

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Также из анимационного видео можно узнать о лучших исполнителях и знаменитостях, которые прославились благодаря этой субкультуре. 

Кроме того, при помощи Doodle пользоватеи могут сами стать диджеями, выбрать пластинки и создать свой микс.

Как сообщал УНИАН, ранее Google "убил" "живой поиск". Результаты выводятся только при нажатии кнопки, а не автоматически во время набора слова.

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Теги: #Google Doodle#годовщина создания хип-хопа