Хип-хопу 44 года: Google выпустил Doodle, позволяющий создать собственный трек

Сегодня поклонники по всему миру празднуют 44-летие хип-хопа. По такому случаю Google выпустил Doodle, рассказывающий историю появления этого музыкального направления. О хип-хопе пользователям поисковика рассказывает американский рэпер Fab 5 Freddy.

Читайте такжеGoogle создал 3D-экскурсии по музеям Украины

Также из анимационного видео можно узнать о лучших исполнителях и знаменитостях, которые прославились благодаря этой субкультуре.

Кроме того, при помощи Doodle пользоватеи могут сами стать диджеями, выбрать пластинки и создать свой микс.

Как сообщал УНИАН, ранее Google "убил" "живой поиск". Результаты выводятся только при нажатии кнопки, а не автоматически во время набора слова.